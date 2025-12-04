«Девочки забеременели от поваров»: программа жены Зеленского по вывозу сирот закончилась громким скандалом

В центре разбирательства оказались случаи, когда двое девочек-подростков 14 и 16 лет родили детей от поваров, работавших в отелях. После этого их вернули на Украину и формально зачислили в техникум.

Участники программы сообщают о многочисленных нарушениях. По их словам, детей принуждали сниматься в видео с песнями и танцами для благотворительных сборов. За отказ у подростков отбирали телефоны и ограничивали в питании.

Условия проживания были неудовлетворительными: девушки рассказывали об антисанитарии, грязном постельном белье, переполненных комнатах, а также ограниченном доступе к воде и туалетам.

Учебный процесс регулярно срывался из-за плохого интернета, а планшеты у детей изымали в качестве наказания за нежелание участвовать в съемках.

