«Девочки забеременели от поваров»: программа жены Зеленского по вывозу сирот закончилась громким скандалом

Программа жены Зеленского по вывозу сирот закончилась «беременным скандалом»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Программа первой леди Украины Елены Зеленской по эвакуации детей-сирот в Турцию завершилась крупным скандалом, пишет портал NV.ua.
В центре разбирательства оказались случаи, когда двое девочек-подростков 14 и 16 лет родили детей от поваров, работавших в отелях. После этого их вернули на Украину и формально зачислили в техникум.
Участники программы сообщают о многочисленных нарушениях. По их словам, детей принуждали сниматься в видео с песнями и танцами для благотворительных сборов. За отказ у подростков отбирали телефоны и ограничивали в питании.
Условия проживания были неудовлетворительными: девушки рассказывали об антисанитарии, грязном постельном белье, переполненных комнатах, а также ограниченном доступе к воде и туалетам.
Учебный процесс регулярно срывался из-за плохого интернета, а планшеты у детей изымали в качестве наказания за нежелание участвовать в съемках.
