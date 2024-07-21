Ди Вэнс потребовал от Байдена немедленно уйти в отставку

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс выступил с резким заявлением в адрес действующего главы Белого дома Джозефа Байдена, обвинив, фактически, последнего в немощности и неспособности занимать самый высокий пост в стране.

Как написал Вэнс на своей странице в соцсети Х, Джо Байден, по его мнению, если не может баллотироваться на второй президентский срок, просто обязан немедленно уйти в отставку.

«Если вы не можете бороться, вы не можете служить. Он должен уйти в отставку сейчас», — написал Вэнс.

Накануне Вэнс заявил, что Соединенным Штатам необходимо прекратить конфликт на Украине, чтобы сосредоточиться на проблеме Китая, которая является гораздо более актуальной темой на сегодняшний день.

Ранее журналисты назвали Вэнса настоящим ужасом для Евросоюза, поскольку его приход во власть может стать настоящей катастрофой для Украины.