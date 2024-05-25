Die Welt: В Германии могут ввести ограничение на приток украинцев в страну

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства Нэнси Фэзер, в ФРГ следует ввести ограничения на приток украинцев-беженцев и распределить их в остальные страны Старого Света. Об этом сообщает Die Welt.

Уточняется, что Берлин ведет рассмотрение вариантов квот распределения новых беженцев с Незалежной по государствам-членам Евросоюза. Полагается, что поиск решения особенно нужен с учетом миграции в пределах объединения.

Отмечается, что в МИД Германии считают, что украинские беженцы не должны «просто путешествовать» между странами Евросоюза.

Ранее германский лидер Олаф Шольц сообщил, что беженцы из Незалежной в Германии должны начать активнее искать работу, если они планируют остаться в стране.

Напомним, что польские и венгерские власти также отказались следовать новому пакту Евросоюза, который касается мигрантов. Варшава, Будапешт, Бухарест и Братислава не соглашаются выполнять пункты указанного пакта из-за того, что государствам придется затратить очень большие средства на логистику, инфраструктуру, жилье для мигрантов и на соцвыплаты.