Польша отказалась принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза

В апреле ЕС принял пакт о миграции и убежище, который включает 10 пунктов, регулирующих порядок приема беженцев. Документ разрабатывался с 2015-го года.

Сторонники пакта уверены, что новые положения о приеме беженцев в странах Евросоюза ускорит процедуры предоставления им убежища на границе ЕС, а также введет новые жесткие системы проверки и вернет в свои страны граждан, не имеющих права на международную защиту.

Как отметил министр финансов Польши Анджей Доманьски, утвержденный пакт не учитывает ситуацию, складывающуюся на границе с Белоруссией. По его словам, с 2021-го года там накопилось множество беженцев из стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Как отметил польский министр, всего мигранты совершили больше 80 тысяч попыток нелегально пересечь границу ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также отметил, что Варшава не собирается никого пропускать к себе на территорию. Несмотря на это, польское государство может столкнуться с последствиями такого решения, а именно — получить штраф в размере 20 тысяч на человека.

«Мы ни за что не будем платить, нам не придется принимать никаких мигрантов, прибывающих с других направлений, и Европейский союз не наложит на нас никаких квот», — ранее заявил Туск.

В беседе с РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отметил, что такие страны как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния не хотят соглашаться выполнять пункты пакта в связи с тем, что странам придется затратить колоссальные средства на логистику, инфраструктуру, жилье для мигрантов, а также на социальные выплаты.

Ранее мы сообщали, что Польша отменила переговоры с Украиной из-за коррупции.