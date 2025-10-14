Заявление Дональда Трампа о возможной передаче крылатых ракет «Томагавк» Украине ознаменовало резкий поворот в риторике американского лидера, ранее демонстрировавшего стремление к диалогу с Москвой. Этот шаг, по оценкам экспертов, способен поставить под угрозу достигнутые российско-американские договоренности и создать новую точку напряжения в международных отношениях. Как отмечает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, подобные заявления отражают тактику сиюминутного политического резонанса, а не стратегический курс Вашингтона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, несмотря на эскалационную риторику, практическая реализация таких угроз маловероятна, поскольку любое серьезное обострение неизбежно вернет стороны за стол переговоров. Эксперт подчеркивает, что для подлинно конструктивного диалога обеим странам необходимо задействовать более компетентных специалистов и разрабатывать взвешенные предложения по сотрудничеству.

Российская сторона уже отреагировала на выпады Трампа заявлением Владимира Путина об усилении противовоздушной обороны, что демонстрирует готовность Москвы адекватно отвечать на потенциальные угрозы. При этом, по мнению Бакланова, текущая ситуация не должна рассматриваться как переход «красной линии» — скорее, это временный эпизод в сложной динамике двусторонних отношений.

Он отметил, что, несмотря на внешне конфронтационный характер заявлений американского президента, фундаментальная логика взаимодействия между двумя державами сохраняется. Обе стороны осознают тупиковость силового сценария и необходимость поиска дипломатических решений, что в конечном итоге будет способствовать возвращению диалога в конструктивное русло.

Ранее политолог Вакаров определил пути получения Украиной ракет «Томагавк».