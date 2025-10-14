Политолог Вакаров определил пути получения Украиной ракет «Томагавк»

Предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября вызывает повышенный интерес в контексте возможных поставок американских крылатых ракет «Томагавк» Украине. Как отмечает член Совета международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров, переговоры проходят на фоне подготовки российско-американского диалога, о чем свидетельствует планируемый визит специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, особенностью текущей ситуации становится параллельное проведение двух дипломатических процессов: контактов между Вашингтоном и Москвой и американо-украинских переговоров. Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко уже прибыла в американскую столицу, что свидетельствует о тщательной подготовке к предстоящему саммиту.

По мнению эксперта, вероятным сценарием станет передача ракет через третьи страны, в частности Нидерланды, с последующей их транспортировкой на украинскую территорию. Однако ключевым вопросом остается не сама поставка, а разрешение на применение этого высокоточного оружия. Как подчеркивает Вакаров, окончательное решение по этому вопросу будет принимать лично Дональд Трамп, что свидетельствует о сохранении американского контроля над эскалационным потенциалом конфликта.

Он резюмировал, что вашингтонские переговоры могут определить дальнейшую динамику украинского кризиса. Получение Киевом «Томагавков» без права их самостоятельного применения продемонстрирует сохранение ограничительных рамок со стороны США, тогда как более широкие полномочия могут изменить баланс сил в регионе.

Ранее сообщалось, что США сделают заявление по поставкам оружия Украине в ближайшее время.