Дипломат Бобров назвал цели визита президента РФ в Казахстан

Глава государства Владимир Путин вчера прибыл в Астану и провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а сегодня там проходит саммит ОДКБ. Дипломат Александр Бобров рассказал, чем таким интересным ознаменовалась поездка президента в Казахстан. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, в первую очередь это государственный визит, высший вид визита иностранного лидера, совершаемый им только один раз за все время исполнения своих функций. Таким образом, в этом случае это попытка подвести итог всему тому, что уже было в российско-казахстанских отношениях, прежде всего после прихода к власти сам Касыма-Жомарта Токаева.

Эксперт пояснил, что также весьма важной сегодня является история с развитием так называемого международного консорциума вокруг строительства атомной электростанции. В этом отношении у Москвы имеются все возможности в данном международном консорциуме занять центральное положение, как это неоднократно происходило в других проектах по всему миру.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан.