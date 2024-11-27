Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Российский президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщило РИА Новости.

Лидер РФ прибыл в Казахстан в среду, 27 ноября. Он пробудет в этой стране два дня. Ему предстоят уже сегодня переговоры с казахским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Двум главам государств предстоит обсудить ряд вопросов по сотрудничеству, а также безопасности. После переговоров планируется подписание ряда важных документов.

На второй день визита Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Республика Казахстан в этом году выступает председателем ОДКБ, поэтому Совбез этой организации заседает на ее территории.

Сам Токаев считает приезд Путина очень важным и знаковым. Он понадеялся, что это событие даст серьезный импульс развитию партнерства между двумя странами. Он указал, что казахское правительство серьезно готовится к предстоящей сессии ОДКБ и запланированным переговорам на высшем уровне.