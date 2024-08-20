Дипломат из Анкары: последние заявления России и Украины вызывают беспокойство

Новые высказывания лидеров Украины и России могут привести к замедлению урегулирования конфликта или вовсе отсрочить переговоры, они вызывают беспокойство. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Мы знакомы с последними заявлениями сторон, они вызывают беспокойство. К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик», — заявил источник издания.

Он также отметил, что слова Эрдогана о том, что в мирном процессе не будет проигравших, снова актуальны.

После начала атаки армии ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с теми, кто убивает мирных людей и ставит под угрозу объекты ядерной энергетики, невозможны. Российский лидер пообещал дать достойный ответ противнику.

Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не верит, что украинские власти начали атаку Курской области без вмешательства США. Он также убежден, что американское правительство замешано в подрывах «Северных потоков».