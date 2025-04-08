Дипломат КНР назвал невежеством слова вице-президента США о китайских крестьянах

Ранее Вэнс в своем интервью заявил, что дела в США обстоят ненормально. Он сообщил, что население страны низведено до уровня китайских крестьян. Американцы якобы работают только для того, чтобы приобретать товары в других странах, которые производятся для Америки. В Китае эти слова оценили крайне негативно.

Линь Цзянь указал, что такое сравнение «невежественно и невежливо» по отношению к китайцам. Он добавил, что в КНР слышать такое мнение было очень грустно и удивительно.

Ранее стало известно, что администрация Трампа может повысить таможенные пошлины в отношении китайских товаров до 104%. Это произойдет в том случае, если в КНР не захотят отказываться от введения собственных пошлин на американскую продукцию.