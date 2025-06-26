Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг публикацию The Washington Post о якобы возможной атаке России на НАТО после ухода Дональда Трампа с поста президента США. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, президент России Владимир Путин ранее неоднократно называл подобные предположения «бредом», поскольку Россия не планирует агрессивных действий в отношении Альянса. Таким образом, информация WP носит спекулятивный характер.

Дипломат подчеркнул, что подобные публикации могут лишь усилить напряженность в отношениях России и Запада и создать ложные поводы для наращивания военного присутствия НАТО у границ РФ.

По его мнению, Москва вновь подтвердила отсутствие планов по нападению на Альянс. Однако риторика западных СМИ продолжает подпитывать недоверие между сторонами. Объективность в освещении российско-натовских отношений — по-прежнему редкость.

Ранее политолог рассказал об изменении риторики НАТО в отношении России.