После того, как суд Организации Объединенных Наций отверг большинство претензий Украины к России по части нарушения международных законов, всем тем, кто обвинял РФ, стоило бы перед ней извиниться. Так считает Мария Заболоцкая, заместитель постоянного российского представителя в данной организации.

Ранее ряд государств в Генеральной ассамблее неистово обвиняли Россию в нарушении двух конвенций, по Донбассу и Крыму. В то же время, судьи вынесли решение, что ею соблюдались все положения. Почти все обвинения в дискриминации крымских татар и украинцев сочтены ложными.

«Это было сделано несмотря на колоссальное политическое давление на суд», - подчеркнула Заболоцкая.

Она заявила, что Москва теперь ждет извинений со стороны Запада, который годами тиражировал ложь, выплеснутую Киевом, и от всех тех, кто поддержал эти измышления. Дипломат предложила задуматься всему мировому сообществу о том, что некоторые его представители злоупотребляют своей возможностью выступать в ООН. Они используют эту площадку, чтобы клеветать на других.

Ранее еще один заместитель постоянного представителя РФ в ООН, Дмитрий Полянский, назвал паранойей и бредом выступление украинской дипломатки в ООН. Та посвятила свою речь сбитому самолету с украинскими пленными, и старательно отрицала причастность к трагедии официального Киева.