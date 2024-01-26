Российский дипломат Полянский назвал бредовым и параноидальным выступление Украины в ООН

По мнению заместителя постпреда РФ в Организации Объединенных Наций Дмитрия Полянского, его украинская коллега получила команду от своего руководства на ложь. Именно поэтому ее речь выглядела настолько нелепо. Точку зрения дипломата привел ТАСС .

Дмитрий Полянский, который в ООН играет роль первого заместителя постоянного представителя России, высказался о том, что было сказано представительницей Украины на заседании Совета Безопасности данной организации по поводу сбитого Ил-76 с пленными украинскими военными. По его мнению, данная речь была лишена логики.

«На самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое», - указал он.

Полянский добавил, что все объясняется установками, которые были даны украинской представительнице ее руководством. Ей поручили врать и выгораживать правительство Зеленского. Он также подчеркнул, что списки погибших пленных были переданы Украине. В то же время она так и не передала России списки тех, кто погиб в Буче почти два года назад.

Ранее российская сторона отказалась перечислять взнос в одну из структур ООН, Европейскую экономическую комиссию. Она не стала перечислять деньги за прошедший 2023 год, поскольку не считает свое участие в данной комиссии полноценным.