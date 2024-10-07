Дипломат Жданова: НАТО готовится к вооруженному столкновению с Россией
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НАТО давно готовится к вооруженному столкновению с Россией, сообщила РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Руководство стран Североатлантического альянса уже разработало и согласовало планы обороны, прокладываются логистические маршруты переброски военных сил и вооружения на «восточный фланг».
Кроме того, для атаки российских территорий Запад стал поставлять Украине все более дальнобойные системы вооружений.
Некоторые члены альянса заявляют о готовности отправки своих военных в зону конфликта.
Все эти действия, отмечает Жданова, могут выйти из-под контроля, и тогда конфликт расширится до мирового масштаба, что приведет к катастрофическим последствиям.
Ранее сообщалось о том, что Украине дадут перечень «конкретных шагов» для вступления в НАТО.