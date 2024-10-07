Дипломат Жданова: НАТО готовится к вооруженному столкновению с Россией

НАТО давно готовится к вооруженному столкновению с Россией, сообщила РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Руководство стран Североатлантического альянса уже разработало и согласовало планы обороны, прокладываются логистические маршруты переброски военных сил и вооружения на «восточный фланг».

Кроме того, для атаки российских территорий Запад стал поставлять Украине все более дальнобойные системы вооружений.

Некоторые члены альянса заявляют о готовности отправки своих военных в зону конфликта.

Все эти действия, отмечает Жданова, могут выйти из-под контроля, и тогда конфликт расширится до мирового масштаба, что приведет к катастрофическим последствиям.

Ранее сообщалось о том, что Украине дадут перечень «конкретных шагов» для вступления в НАТО.