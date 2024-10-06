Украине дадут перечень «конкретных шагов» для вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский уведомил Вашингтон о содержании своего победоносного плана еще более двух недель назад. Но власти США так и не отреагировали на стратегию главы киевского режима.

Как сообщает издание Washington Post, ссылаясь на дипломатов западных стран, НАТО в рамках Рамштайна и ряда других мероприятий планирует дать Украине перечень «более конкретных шагов», выполнение которых позволит Украине стать частью Альянса.

По мнению авторов публикации, у Киева могут возникнуть трудности из-за того, что членство в НАТО не изменит ситуацию на фронте, а если в США произойдет смена власти, то ВСУ могут остаться без дополнительных поставок вооружения и техники.

Ранее сообщалось о том, что США призвали союзников переложить на себя бремя расходов на оборону.