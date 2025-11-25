Американские журналисты сообщили о серьезном прогрессе в переговорах по украинскому кризису: Киев фактически принял предложенный план урегулирования, и теперь стороны утрясают последние технические нюансы в ожидании реакции Москвы. Об этом сообщает телеканал CBS.

Сенсационные новости приходят из Объединенных Арабских Эмиратов, которые стали площадкой для, возможно, решающего раунда дипломатической битвы. По данным американских телевизионщиков, украинская сторона выразила принципиальное согласие с планом завершения конфликта. Источники утверждают, что основные договоренности уже достигнуты и переговорщикам осталось лишь согласовать незначительные детали, которые не влияют на общую картину сделки.

Сама механика переговоров в Абу-Даби выглядит как сложная дипломатическая партия. Российская и американская делегации ведут прямой диалог, обсуждая параметры будущей архитектуры безопасности. Представители Киева также находятся в столице Эмиратов, но их коммуникация выстроена через посредников: они держат постоянную связь с министром армии США Дэном Дрисколлом и его командой. Фактически Вашингтон выступает главным модератором, транслируя позиции сторон друг другу.

Настроение участников процесса описывается как крайне оптимистичное. Инсайдеры отмечают, что события развиваются стремительно и динамика диалога позволяет надеяться на скорую развязку. Сейчас мяч находится на стороне Кремля: посредники и украинская делегация ожидают финального ответа от российских представителей.

