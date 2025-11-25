Захарова потребовала вернуть российские активы: в МИД предупредили Европу о жесточайшем ответе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от европейских стран немедленно вернуть заблокированные активы. Она предупредила, что в противном случае ЕС рискует получить жесточайший ответ и прослыть «евроворьем».

Дипломат заявила, что страны ЕС обязаны вернуть средства, если не желают получить жесткий ответ и не хотят, чтобы их называли «евроворьем». Этот комментарий последовал за заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что право распоряжаться активами принадлежит Европе. Большая часть средств — свыше €200 млрд — находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Примечательно, что сама эта организация ранее выступала против конфискации, опасаясь ответных судебных исков со стороны России и изъятия европейского имущества по всему миру. Эксперты расценивают заявление Захаровой как прямое предупреждение о готовящихся ассиметричных мерах.

Ранее премьер Нидерландов заявил об отсутствии у ЕС альтернативного плана по Украине.