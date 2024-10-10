Дипломатический подарок Путина к 75-летию дружбы России и Китая разозлил США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал Пекину слова президента РФ Владимира Путина в поддержку единства Китая. Они были приурочены к 75-летию дружбы двух стран.

Лавров добавил, что Москва полностью поддерживает усилия КНР, направленные на сохранение единства государства.

Для Китая слова российского лидера стали «драгоценным подарком», а США они вызвали возмущение, сообщает портал NetEase.

Авторы издания отмечают, что в своей поздравительной речи Путин высоко оценил достижения Китай в разных областях, а также подчеркнул, что между РФ и КНР сложились хорошие отношения.

Путин отметил, что поддерживает территориальную целостность Китая в контексте его отношений с Тайванем. Именно эти слова и вызвали гнев у американцев. Они восприняли это заявление как противостояние своим интересам в регионе.

Ранее эксперт Легуенко заявил, что миру не стоит опасаться военного альянса России и Китая.