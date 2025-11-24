Военный блогер раскритиковал план Трампа по украинской армии

Один из ключевых пунктов мирного плана Дональда Трампа вызывает серьезные вопросы у российских экспертов. Как заявил военный блогер Кирилл Федоров, предложение о сохранении украинской армии численностью 600 тыс. человек прямо противоречит целям российской специальной военной операции. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая суть противоречия, эксперт напомнил, что демилитаризация Украины является одной из фундаментальных задач СВО. Если до начала конфликта численность ВСУ составляла около 450 тыс. человек, то американское предложение не только не сокращает, но и существенно увеличивает военный потенциал Киева.

По его словам, последствием принятия такого плана стало бы полное невыполнение одной из ключевых целей операции. В отличие от трудноизмеримой денацификации, демилитаризация имеет конкретные количественные показатели, и предлагаемые Трампом 600 тыс. военнослужащих явно им не соответствуют.

Эксперт подчеркнул, что без обеспечения реальной демилитаризации украинских вооруженных сил говорить о достижении целей СВО и подписании мирного соглашения преждевременно.

Ранее сообщалось, что из мирного плана США пропал пункт о выделении Украине $100 млрд.