Дипломаты назвали адресата угроз США выйти из переговоров по Украине

Угрозы администрации США покинуть переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в первую очередь адресованы Киеву, а не Москве, сообщил портал Axios со ссылкой на европейских дипломатов.

Два европейских дипломата подтвердили заявления госсекретаря Марко Рубио о том, что президент Дональд Трамп теряет терпение и может выйти из переговоров, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, пишет портал.

В публикации говорится, что комментарии Рубио были направлены для давления на украинскую сторону. Так считают трое европейских дипломатов.

Один из источников, близкий к украинскому правительству, также отметил, что высказывания Рубио, вероятно, имеют цель стимулировать Киев к более активным действиям. Он выразил опасения, что возможный выход США из переговорного процесса может привести к прекращению американской военной помощи Украине.

В ходе переговоров в Париже госсекретарь США не затрагивал тему усиления давления на Россию, отмечают европейские дипломаты.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможном отказе Соединенных Штатов от усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, если не появится четкий и реальный путь к миру.