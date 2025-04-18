Рубио заявил о готовности США отказаться от переговоров по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможном отказе Соединенных Штатов от усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, если не появится четкий и реальный путь к миру. Об этом он заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает ТАСС.

Рубио также проинформировал Рютте о мирном предложении, которое было представлено украинской делегации в Париже для обсуждения с представителями РФ. Госсекретарь США выразил надежду на то, что это предложение будет принято.

17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с Рубио и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Обе стороны подтвердили свою приверженность к поиску решения, способного обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

После встречи в Париже Рубио пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В то же время во время выступления перед журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что пока не хочет говорить о выходе Вашингтона из переговоров по Украине.

Ранее в Белом доме высказались о реакции Дональда Трампа на предложение посетить Украину.