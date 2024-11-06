Дипломаты назвали «пустышкой» обвинения РФ во вмешательстве в выборы в США

Все обвинения России в том, что она вмешивалась в выборы президента в Соединенных Штатах — клевета и «пустышка». Так считает посольство РФ в США. Слова его представителей привело РИА Новости.

Все выпады в адрес российских властей в США появляются исключительно из-за местной внутриполитической борьбы. Сначала РФ обвинили в создании и вбросе видеороликов, которые говорят о нарушениях в ходе выборов в Америке. Затем стали появляться электронные письма, в которых говорилось об угрозе взрывов на ряде участков для голосования, и это также попытались повесить на Россию.

«Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету», — указали дипломаты.

Они подчеркнули, что обвинения в российский адрес стали уже традиционными во время выборов в США. Каждые четыре года американские СМИ устраивают истерику по поводу дезинформации и вмешательства со стороны РФ, которые якобы происходят.

Ранее сообщалось, что американские официальные лица стали обвинять именно Россию в сообщениях о минировании избирательных участков. Они указывают на пресловутую «руку Кремля», даже не имея на это никаких оснований.