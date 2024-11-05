В США власти обвинили Россию в минированиях избирательных участков

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер разглядел некий российский след в лжеминированиях участков на проходящих в эти минуты президентских выборах в США, передает телеканал CNN.

Как приводится в сюжете телеканала, накануне в штате Джорджия поступили угрозы о минировании избирательных участков. Проведенная правоохранителями проверка не нашла подтверждения наличия на них взрывчатых веществ.

Комментируя ситуацию, госсекретарь субъекта США не придумал ничего лучше, как обвинить в произошедшем Россию. Разумеется, не приведя никаких доказательств присутствия пресловутой «руки Кремля».

«Мы слышали некоторые угрозы минирования российского происхождения. Я не знаю, как описать, что это реально, — мы так не думаем, но в интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы просто продолжим быть очень ответственными, когда услышим о таких вещах», — передал CNN слова госсекретаря Джорджии.

Выборы президента США проходят в условиях острого соперничества между кандидатами от двух главных партий. Демократическую партию представляет Камала Харрис, а республиканскую — Дональд Трамп.

Исход голосования в колеблющихся штатах, таких как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, обещает быть решающим для определения будущего президента.

Ранее на портале Polymarket появились данные о том, что американские букмекеры увеличили вероятность победы бывшего президента Дональда Трампа на грядущих выборах.