Россия и США согласовали встречу по банковскому обслуживанию посольств

Во время встречи в Стамбуле российская и американская делегации договорились встретиться снова, чтобы решить вопрос банковского обслуживания посольств. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное Госдепартаментом Соединенных Штатов. Американская и российская стороны во время общения в Стамбуле решили, что необходима новая встреча для решения некоторых технических вопросов. Среди тем, отмеченных на обсуждение в будущем, стабильное банковское обслуживание дипломатических миссий.

«Заместитель помощника госсекретаря Коултер и посол Дарчиев обсудили возможность проведения в ближайшем будущем последующей встречи по этим вопросам», — указали журналистам.

Обе стороны также обсудят возможность найма персонала для посольства США в России.

Ранее сообщалось, что МИД России объявил персонами нон грата двух дипломатов из Румынии. Это сделано в качестве ответа на аналогичные действия Бухареста.