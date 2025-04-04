Директора АНБ отправили в отставку из-за нелояльности к Трампу

3 апреля был отправлен в отставку директор Агентства национальной безопасности (АНБ) и глава Киберкомандования США Тимоти Хо, сообщило издание The Washington Post (WP).

Газета подчеркивает, что этому предшествовал визит в Овальный кабинет Лоры Лумер, известной правой активистки, которая требовала от президента увольнения ряда сотрудников Совета национальной безопасности, обвиняя их в недостаточной лояльности к Дональду Трампу. Имя Тимоти Хо фигурировало в ее списке.

Издание ссылается на слова двух действующих и одного бывшего чиновника из администрации, которые подтверждают, что вместе с Тимоти Хо была уволена и его заместитель в АНБ Венди Нобл.

При этом Нобл была переведена в Пентагон на должность заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности, учитывая, что АНБ является частью структуры этого ведомства.

По данным одного из источников издания, временно исполняющим обязанности директора АНБ назначен генерал-лейтенант Уильям Дж. Хартман.

Известно, что ранее Тимоти Хо отвечал за работу Cyber Command — Russia Small Group, подразделения, занимавшегося обеспечением безопасности промежуточных выборов 2018 года от предполагаемого «российского вмешательства».

Он также руководил операциями по вытеснению «российской разведки» из Восточной Европы. Лора Лумер в своем комментарии WP подтвердила, что настаивала на увольнении Хо, поскольку он был рекомендован Марком Милли, бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов, который ранее критиковал Дональда Трампа и был включен в список лиц, заранее помилованных Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Трампу советуют не звонить Путину до прекращения огня на Украине.