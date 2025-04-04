Трампу советуют не звонить Путину до прекращения огня на Украине

Ближнее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину до того, как тот согласится полностью прекратить огонь на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что вопрос о проведении новых переговоров двух политических лидеров пока не обсуждался.

30 марта стало известно, что Трамп планирует еще раз переговорить с Путиным. Но представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с президентом США, но, отметил он, в случае необходимости его можно будет организовать.

Ранее сообщалось о том, что пингвины не понимают, за что Трамп ввел пошлины против необитаемых островов Херд и Макдональд.