Дизен: звонок Трампа Орбану может говорить о скором разрешении конфликта на Украине

Звонок, который новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, может указывать на то, что переговоры о перемирии на Украине могут начаться в скором времени. Об этом сообщил норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети.

Таким образом он прокомментировал инициативу американского лидера по прекращению огня.

Дизен напомнил, что именно Орбан был первым европейским лидером, который стал голосом за начало переговоров по мирному разрешению конфликта в Украине, в то время как Евросоюз в этот период «криминализировал дипломатические усилия».

Ранее Трамп допустил возможность переговоров с Путиным. В свою очередь, президент РФ тоже выразил готовность вести переговоры со своим американским коллегой.