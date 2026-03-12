Дюжина против двух: самолеты США и Канады безуспешно пытались напугать два российских Ту-142

Североамериканское командование воздушно-космической обороны было вынуждено задействовать беспрецедентные силы для сопровождения пары российских противолодочных самолетов Ту-142. Об этом сообщает The National Interest.

Так, навстречу российским «медведям» в районе Аляски и Канады была поднята целая воздушная армада из 12 бортов. В состав группы перехвата вошли новейшие истребители пятого поколения F-35A и F-22 Raptor, канадские истребители, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и сразу пять топливозаправщиков.

Несмотря на столь внушительный эскорт, российские экипажи выполнили полет строго над нейтральными водами, не нарушая границ суверенного воздушного пространства. Эксперты отмечают, что использование такой массовой группировки для сопровождения всего двух самолетов выглядит избыточным и больше напоминает экстренную проверку боеготовности Пентагона.

Представители американского командования официально признали, что подобные полеты авиации России в северных широтах носят регулярный характер и не представляют прямой военной угрозы. Тем не менее в текущей геополитической обстановке, когда внимание Соединенных Штатов Америки приковано к конфликту на Ближнем Востоке, Вашингтон стремится показать Москве свою способность контролировать арктические рубежи.

