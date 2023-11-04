«Для эксперимента»: названы истинные цели поставок новой бронемашины Киеву

Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, Украина мечтала о таких машинах еще в начале своего контрнаступления.

«Но тогда Вашингтон отказал в его поставках. И только после того, как наступление киевских боевиков полностью провалилось, США в качестве эксперимента предоставили Украине данный вид вооружения, причем, как это уже было с ракетами ATACAMS, поставка произошла в режиме секретности. Теперь нашим войскам при наступлении стоит рассматривать наличие у врага даже того вооружения о котором не сообщалось», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, учитывая погодные условия и ситуацию на фронте, эти машины никак не помогут в переломе событий.

«Наоборот, они дадут ложные надежды киевским боевикам. Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассуждал, что ситуация на фронте зашла в тупик, и изменить ее может только технологический прорыв. Сейчас США и страны Запада для эксперимента будут отправлять новые образцы вооружения, используя Украину в качестве полигона, но все эти вооружения будут уничтожены нашими бойцами», — подчеркнул политолог.

А вот технологический прорыв, который кардинально изменит ситуацию на линии фронта, как это уже было не раз, останется за нашей страной, подытожил Ванифатов.

Ранее выяснилось, как Украина попытается вернуть внимание Запада к себе.