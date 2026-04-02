Парламент Молдавии принял окончательное решение — страна выходит из СНГ. 60 голосов «за» против 27 «против». Депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова назвала такой шаг ни много ни мало самоубийством. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам парламентария, Содружество ничего не потеряет. А вот Кишинев рискует всем. Аршинова объяснила: договор о СНГ буквально кормил Молдавию — от беспошлинных поставок топлива до рынков сбыта для сельхозпродукции. Плюс поддержка трудовых мигрантов в России. Выход из организации, по ее версии, обрушит эти связи.

Депутат добавила, что молдавский народ сейчас бессилен повлиять на ситуацию. Но СНГ от такого разрыва экономически и политически не пострадает. Противники денонсации в самом Кишиневе тоже были — 27 голосов и три воздержавшихся. Но их оказалось недостаточно.

