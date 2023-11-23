«Для этой страны курс в НАТО стратегически опасен»: как изменится мир после саммита ОДКБ

Лидеры стран ОДКБ сейчас принимают участие в саммите государств-участниц организаций в Минске. Об этом сообщают «РИА Новости» . Политолог, старший преподаватель кафедры политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков рассказал нашему изданию, какие изменения ждут мир после принятых на встрече решений.

По словам эксперта, этот саммит подтвердит важный статус ОДКБ.

«Она заявит о себе как об уникальной организации по поддержанию коллективной безопасности на постсоветском пространстве, альтернатива которой — НАТО или гражданские войны», — подчеркнул политолог, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этот раз Армения не участвует в заседаниях. Поэтому второй важный момент, по мнению Косорукова, — это что ОДКБ, скорее всего, не сможет убедить Ереван отказаться от прозападного курса НАТО.

«Члены организации будут вынуждены предпринимать военно-политические меры в Закавказье. Но при этом Казахстан останется в структуре ОДКБ как одно из системообразующих государств. Станет ясно, что для этой страны курс в НАТО стратегически опасен и исключен на ближайшие десятилетия», — добавил эксперт.

Ранее политолог раскрыл, к чему приведет заигрывание Армении с Западом.