Российские власти предупредили Великобританию о недопустимости разрешения Украине бить по целям на Территории России, причем сделали это довольно в резкой форме. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Журналисты сообщили, что в ответ на заявление Кира Стармера, нового премьер-министра Великобритании, что Украина сама решает, по каким целям ей бить, последовал ответ пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова.

«Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием», - указало издание.

В статье подобное высказывание российской стороны назвали довольно резким и серьезным предупреждением. До этого с подобным заявлением выступал Путин, который допустил асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину.

Кир Стармер занял кресло премьера всего несколько дней назад, но он продолжил поддерживать эскалацию украинского конфликта, как и его предшественник, Риши Сунак.