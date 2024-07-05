Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьером Великобритании
Фото: [парламент Великобритании]
Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьером Британии, передает телеканал Sky News.
Это произошло после визита Стармера в Букингемский дворец, где король Карл III поручил ему сформировать новое правительство.
Прежний премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал в отставку после сокрушительного поражения консерваторов на парламентских выборах накануне. Лейбористы придут к власти после почти 14-летнего правления консерваторов.
Лейбористская партия получила 412 мест в парламенте, у Консервативной партии — лишь 121. Для парламентского большинства достаточно набрать 326 мандатов.