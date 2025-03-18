Дмитриев анонсировал встречу с Маском

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о готовящейся встрече с американским предпринимателем и основателем SpaceX и Tesla, а также главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илоном Маском. Об этом сообщило РИА Новости.

Дмитриев охарактеризовал Маска как уникального лидера, сосредоточенного на прогрессе человечества и решении глобальных вызовов.

«Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов, Москва открыта к тому, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения», — отметил Дмитриев.

Ранее Дмитриев, который также является представителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, предложил Маску организовать российско-американскую космическую миссию на Марс в 2029 год.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Илон Маск тайно посетил Агентство национальной безопасности (АНБ) США и обсудил сокращения.