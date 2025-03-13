WSJ узнала о тайном визите Маска в АНБ

Предприниматель и миллиардер в среду тайно посетил Агентство нацбезопасности США и обсудил ряд важных вопросов. Об этом, ссылаясь на ряд американских чиновников, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, Маск во время ранее не анонсированного визита в АНБ обсудил сокращение сотрудников, а также и деятельность самого ведомства. При этом некоторые неназванные источники утверждают, что диалог миллиардера с руководством АНБ закончился на позитивной ноте.

Также на данный момент еще не известен тот факт, спрашивал ли Илон Маск о каких-либо конкретных военных или разведывательных операциях.

Ранее Bloomberg подсчитал, что американские миллиардеры после инаугурации Дональда Трампа потеряли свои доходы. По предварительной информации, речь может идти о $204 млрд.