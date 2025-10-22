Дмитриев обвинил СМИ в распространении фейков о встрече РФ и США

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ряд СМИ намеренно искажает информацию о предстоящем саммите России и США в Будапеште, сообщает ТАСС . По его словам, цель таких публикаций — подорвать подготовку к встрече лидеров двух стран.

В своем сообщении в соцсети Х (на английском языке) Дмитриев опроверг слухи об отмене саммита.

«СМИ искажают высказывания о „ближайшем будущем“, чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», — подчеркнул он.

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о скорой встрече в Будапеште. В ответ помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон незамедлительно приступят к подготовке мероприятия. Инициативу поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, распорядившийся создать специальный оргкомитет для организации саммита.

