«Глубинное государство» в США годами целенаправленно уничтожало любые попытки нормализации отношений с Москвой. Таким мнением в соцсети Х поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Особую роль в этом процессе, по его мнению, сыграл скандал с интернет-изданием Russiagate, который не просто подорвал доверие между странами, но и стал идеологической основой для эскалации конфликта на Украине.

«Глубинное государство использовало свою власть, чтобы саботировать любой диалог между США и Россией — и уничтожить всех, кто осмелился его поддержать», — отметил Дмитриев.

Он подчеркнул, что Russiagate криминализировало саму идею дипломатии с Россией в критический момент, когда диалог мог предотвратить катастрофу.

Дмитриев добавил, что фактически любые попытки установить контакты с Москвой стали рассматриваться как «предательство национальных интересов», что привело к чисткам среди политиков и дипломатов, выступавших за переговоры.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог с США важен для глобальной безопасности.