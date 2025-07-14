Несмотря на колоссальные препятствия, взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами не прекратится. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале, подчеркнув, что любые попытки сорвать этот диалог обречены на неудачу.

Дмитриев отметил, что ошибочная политика администрации бывшего президента Байдена оказалась неэффективной, и подчеркнул, что ложь не может длиться вечно и должна быть исправлена. По его словам, в настоящее время американская сторона стремится к пониманию законных интересов России.

Финансист убежден, что равноправный, реалистичный диалог и взаимное уважение являются краеугольным камнем стабильного мира и глобальной безопасности. Он выразил уверенность в необходимости продолжения конструктивного взаимодействия между двумя странами, несмотря на все сложности.

Ранее сообщалось, что РФПИ призывает к диалогу с США вместо политики давления.