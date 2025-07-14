Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с заявлением о важности диалога между Россией и США, подчеркнув, что конструктивное взаимодействие принесет больше пользы, чем политика давления, сообщает РИА Новости .

В своем сообщении в социальной сети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что только сотрудничество способно обеспечить мир, стабильность и глобальную безопасность. По его мнению, нынешний подход к отношениям между странами, основанный на давлении, является деструктивным и неэффективным.

Дмитриев также выразил уверенность в том, что ошибки и просчеты политики бывшего президента США Джо Байдена будут исправлены, подчеркнув, что мир заслуживает более конструктивного подхода к международным отношениям.

Ранее сообщалось, что Мерц отрицает кризис правительства из-за споров о назначении судей.