Дмитриев указал на деталь в поведении Маска в конфликте с Трампом

В четверг разгорелся публичный спор между Маском и Трампом из-за предложенного американским лидером масштабного законопроекта, направленного на снижение федеральных расходов, который Маск резко раскритиковал, назвав «отвратительным». Бизнесмен призвал к отклонению этого законопроекта.

В ответ Трамп выразил разочарование в Маске, подчеркнув, что оказал ему значительную поддержку. Маск, в свою очередь, заявил, что именно его действия способствовали избранию Трампа президентом и обеспечению республиканцам большинства в обеих палатах Конгресса. После этой словесной перепалки акции Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг продемонстрировали падение, достигавшее почти 9%.

По словам Дмитриева, в 2024 году Илон Маск, имея состояние, превышающее $300 млрд, сделал ставку на поддержку Трампа и спасение США. Сегодня акции Tesla резко упали на 14%, что привело к потере $150 млрд рыночной стоимости и уменьшению личного капитала Маска на $30 млрд. В публикации Дмитриева подчеркивается, что Маск действует без какой-либо страховки, не испытывая страха, а руководствуется исключительно убежденностью.

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