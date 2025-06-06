Симоньян нашла занятной современную политическую культуру в США

Маргарита Симоньян, главред телеканала RT, считает, что политическая культура США в современном мире станет поворотным моментом в истории. Об этом она порассуждала в своем телеграм-канале.

В минувший четверг, 5 июня, между Илоном Маском и Дональдом Трампом состоялся публичный конфликт, причиной которого стал предложенный президентом США законопроект о значительном сокращении федеральных расходов. Маск охарактеризовал этот законопроект как «отвратительный и мерзкий».

Бизнесмен также предложил «похоронить» законопроект. В ответ на это Трамп выразил свое разочарование Маском, так как он «многое сделал для него». В свою очередь, Маск высказал мысль, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами парламента.

«Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно», — отметила Симоньян.

Ранее сообщалось, что Илон Маск выразил поддержку идее об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу и передаче полномочий нынешнему вице-президенту Джею Ди Венсу.