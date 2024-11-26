Психотерапевт Генварская пояснила, каким образом применение Интернета помогает улучшить душевное здоровье пожилых людей

Китайские ученые пришли к выводу, что использование интернета способствует улучшению душевного здоровья пожилых людей. По словам психотерапевта Дианы Генварской, на примере собственных родителей она убедилась, что это действительно так. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она добавила, что связь с миром осуществляется не только через телефонные звонки, а также и через интернет, прежде всего через мессенджеры. Тем не менее весьма долгое пребывание в интернете способствует ухудшению самочувствия у кого угодно.

По мнению эксперта, существуют правила и принципы, которых необходимо придерживаться. Но в целом Интернет является важным аспектом общения с предметным миром.

Ранее сообщалось, что «Правовой марафон для пенсионеров» провели в Московской области.