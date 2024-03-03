DMN: США рискуют лишиться Техаса после выборов президента

Техас может отделиться от США после выборов президента в ноябре 2024 года, сообщает техасская газета Dallas Morning News (DMN). Издание указывает на то, что большинство кандидатов на выборные должности выступают за отделение штата.

В публикации упоминают так называемый «супервторник», который предполагает выборы делегата во многих штатах страны для последующих выборов главы государства. Как пишут авторы статьи, многие кандидаты «слишком далеко зашли», заявляя о возможности Техаса отделиться от США.

«Вызывает тревогу количество кандидатов <…>, подписавших обязательство «Заберем Техас назад», — говорится в публикации.

В конце февраля шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил действующего президента США Джозефа Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

Техас является одним из четырех штатов, граничащих с Мексикой. Ранее губернатор штата Грег Эббот заявил об усилении контроля на границе с мексиканском государством из-за возросшего числа мигрантов. Он заявлял, что в штате увеличится количество сил нацгвардии, а также появится больше ограждений с колючей проволокой.

В штате было создано так называемое движение «Республика Техас», которое выступало за отделение региона от США. Как утверждают члены этого движения, Техас был незаконно аннексирован в 1845 году и по сей день находится под аннексией Вашингтона.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О намерении участвовать в них завил Джо Байден, а также Дональд Трамп.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс назвал сроки отправки Байденом войск США на Украину.