Миллиардер Сакс назвал сроки отправки Байденом войск США на Украину

В случае своего удачного переизбрания на второй президентский срок у действующего главы Белого дома Джо Байдена не останется барьеров для отправки военнослужащих США на Украину, уверен американский миллиардер Дэвид Сакс.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о существующих на Западе планах отправки войск на Украину. Также он анонсировал создание так называемой девятой коалицию для глубоких ударов с возможностью поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия. В Белом доме сразу же официально проинформировали, что США не намерены направлять своих военных на помощь Киеву.

В соцсети X Сакс напомнил, что ранее Байден отрицал необходимость отправки на Украину бронетехники и дальнобойных ракет, но все уже это есть у ВСУ. С военными может получаться то же самое, уверен миллиардер.

«Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – прим. ред.) F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил», —написал он.

Сакс констатировал, что теперь «единственным табу» является отправка сухопутных войск. В то же время, «ежедневно» СМИ пишут об якобы уже находящихся на Украине спецподразделений НАТО.

«Байден не может сделать это (отправить войска. – прим. ред.) до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину», — резюмировал Сакс.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо посоветовал желающим отправить войска НАТО на Украину — закурить сигару и ждать апокалипсис.