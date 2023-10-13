До 1,9 тысяч палестинцев выросло число погибших в секторе Газа

Число погибших палестинцев из-за обострения конфликта в секторе Газа выросло до 1,9 тысяч человек, 614 из них – дети. Об этом 13 октября сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

«Число убитых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа возросло до 1 990, включая 614 детей и 370 женщин, ранения получили 7 696 человек», – говорится в соцсетях палестинского Минздрава.

Ранее жители Москвы начали приносить цветы и игрушки к посольству Палестины. Стихийный мемориал также появился у посольства Израиля. Граждане зажигали свечи и писали записки с выражением скорби.

Палестино-израильский конфликт в секторе Газа обострился утром 7 октября. В этот день боевики исламистского движения ХАМАС выпустили по Израилю порядка 5 тысяч ракет. Кроме того, они вторглись на территорию Израиля в районе проведения музыкального фестиваля, из-за чего как минимум 260 человек были убиты. Боевики также взяли в плен порядка 130 человек, среди которых могут быть граждане России, США и Канады.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».