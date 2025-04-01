До 2,5 млн руб. увеличили выплаты участникам СВО в Приморье

С 1 апреля 2025 года в Приморском крае вступает в силу указ об увеличении размера региональной материальной помощи участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Теперь размер выплат бойцам спецоперации составляет 2,1 млн руб., что на 500 тыс. руб. больше, чем раньше. В совокупности с федеральной выплатой общая сумма помощи для участников СВО теперь достигает 2,5 млн руб.

Эти выплаты предназначены для граждан, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ и были назначены на воинские должности в частях, задействованных в СВО. Это уже третье увеличение размера выплат, осуществленное в 2025 году. Такая мера направлена на поддержку бойцов и стимулирование граждан к участию в защите страны.

Ранее глава городской администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что при атаке дрона ВСУ по населенному пункту пострадали 12 гражданских лиц.