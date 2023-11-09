До 39 человек выросло число погибших в Газе журналистов

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) сообщил, что число погибших работников СМИ из-за обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа выросло до 39 человек.

Ранее ведомство сообщило о 36 погибших журналистах.

«Среди более чем 12 тысяч человек, погибших с начала войны 7 октября, по меньшей мере 39 журналистов и работников СМИ», — следует из заявления КЗЖ.

Отмечается, что среди погибших сотрудников СМИ есть граждане Палестины (34 человека), Израиля (4 человека), Ливана (один человек).

Больше месяца продолжается противостояние палестинской организации ХАМАС и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. В конце октября израильская сторона сообщила о начале наземной операции. С тех пор военные ежедневно наносят массированные удары по объектам в Газе, сообщая об уничтожении лидеров ХАМАС.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары стать гарантом прекращения конфликта в Газе.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ? Разбираемся в нашем материале.