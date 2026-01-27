До ядерной полуночи осталось 85 секунд: символические часы переведены вперед

Символические часы «Судного дня», отсчитывающие время до гипотетической глобальной катастрофы, переведены еще на четыре секунды вперед. Теперь они показывают рекордные 85 секунд до «ядерной полуночи».

Решение о переводе стрелок приняли эксперты журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Они заявили, что мир стал опаснее из-за определенной политики ядерных держав — России, Китая и США, ослабления контроля над вооружениями, а также эскалации конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Отдельной угрозой в этом году названы риски, связанные с бесконтрольным развитием искусственного интеллекта.

Самое близкое к полуночи положение стрелок за всю 78-летнюю историю зафиксировано именно в этот момент. Предыдущий антирекорд — 90 секунд — был установлен в 2023 году. Для сравнения, самый оптимистичный показатель был зафиксирован в 1991 году, после окончания холодной войны, когда до «часа Х» оставалось 17 минут. Новая установка отражает растущую тревогу научного сообщества по поводу неспособности мировых лидеров справиться с множественными кризисами, любой из которых способен спровоцировать необратимую катастрофу.

