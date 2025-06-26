В случае вооружённого конфликта между Россией и Литвой, по мнению Сарунаса Ликиса, армия прибалтийского государства будет разгромлена в течение семи дней. Это заявление было сделано в интервью польскому изданию Rzeczpospolita деканом факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого.

Со слов собеседника журналистов, в настоящее время численность литовской армии составляет около 12 тысяч военнослужащих. В будущем планируется увеличить ее до 15–20 тысяч, но не более. Ликис выразил сожаление по поводу того, что это лишь капля в море по сравнению с вооруженными силами Российской Федерации.

«Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Если начнется полномасштабная война, почти вся наша армия будет уничтожена в течение недели», — сказал он.

Эксперт в области политологии подчеркнул, что гражданам Литвы, как и жителям других государств, входящих в состав НАТО, придется пойти на определенные ограничения в расходах и затянуть потуже пояса из-за необходимости увеличения оборонного бюджета до 5% от ВВП, как того хочет президент США Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что многие считают возможное нападение России «запугиванием», чтобы повысить налоги и заставить европейские страны покупать больше американского оружия.

Ранее сообщалось, что единственной страной, входящей в состав НАТО, которая выступает против требования повысить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВПП), отмечая необходимость оставить планку на уровне 2%, стала Испания.