Оборонные расходы Испании вызвали «головную боль» у НАТО

По информации источника, Испания стала единственной страной, входящей в состав альянса, которая выступает против требования повысить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВПП), отмечая необходимость оставить планку на уровне 2%.

Так, премьер-министр Испании Педро Санчес считает эту инициативу «неразумной» и «контрпродуктивной», заявляя о предпочтении сосредоточиться на инвестировании в дипломатию и социальные программы.

В прошлом году Испания тратила всего 1,2% ВВП на оборону — меньше, чем все участники НАТО. В то же время Канада, ранее уклонявшаяся от повышения расходов, пообещала увеличить их до 2% к 2030 году и присоединиться к плану перевооружения Европы.

Как пишет газета, эта ситуация обостряет внутреннюю напряженность внутри блока. Главные представители НАТО поддерживает повышение расходов до 5% к 2035 году. По данным источников, позиция Испании может сорвать единство альянса и саммит, который состоится в Гааге с 24 по 25 июня.

Ранее стало известно, что Испания отменит для россиян безвизовый транзитный режим с 12 июля.